L'E40 fermée durant une nuit en décembre pour des travaux à Erpe-Mere

L'autoroute E40 sera fermée dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 décembre à hauteur de Erpe-Mere (Flandre orientale), prévient l'Agence flamande en charge de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer) lundi. Cette interruption du trafic doit permettre l'installation des poutres d'un pont longues de 44 mètres et pesant 110 tonnes.

Concrètement, l'E40 sera fermée dans les deux sens entre les bretelles d'entrée/sortie d'Erpe-Mere (n° 18) et d'Alost (n° 19) de samedi 22h00 à dimanche 10h00. Durant la nuit, les automobilistes devront suivre une déviation via la Oudenaardsesteenweg (N46), la Gentsesteenweg (N9) et la Siesegemlaan (R41).

Il s'agit d'une étape importante du chantier des ponts d'Erpe-Mere. La fin des travaux est prévue pour l'été 2024.