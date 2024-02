L'échevin anversois Tom Meeuws quitte la politique

L'homme âgé de 53 ans a réagi via son parti en indiquant qu'il était particulièrement fatigué et qu'il n'avait actuellement plus l'énergie nécessaire pour mener à bien sa vie politique. L'aile anversoise du parti socialiste flamand regrette cette décision mais a ajouté qu'elle respectait ce choix. Elle a remercié l'ancien échevin pour son investissement au cours de ces cinq dernières années.

La conseillère communale Tatjana Scheck (49 ans) va être présentée à la hiérarchie du parti comme candidate à la succession de Tom Meeuws et devrait reprendre ses compétences: Affaires sociales, Lutte contre la pauvreté, Environnement, Economie sociale, et Cultes. La décision est attendue tout prochainement. Aux côtés des autres échevins Jinnih Beels (tête de liste) et Karim Bachar, Mme Scheck sera l'un des visages de la campagne électorale des socialistes anversois.