L'échevin louviérois Laurent Wimlot se retire de la vie politique

Visé depuis près d'une semaine par des accusations de harcèlement sexuel provenant d'une employée communale, l'échevin louviérois Laurent Wimlot, qui s'était mis en retrait de ses attributions, a indiqué jeudi dans un communiqué qu'il a décidé de se retirer de la vie politique et de démissionner de ses mandats d'échevin et de conseiller communal à La Louvière. M. Wimlot était conseiller communal depuis 2006 et échevin depuis 2014.

"Depuis le 3 novembre dernier, je fais l'objet d'une campagne de dénigrement déclenchée par une dénonciation orchestrée par un conseiller communal de l'opposition et relayée dans différents médias", a indiqué M. Wimlot. "Je rappelle qu'à ce jour, je n'ai reçu aucun courrier officiel me communiquant une plainte pour harcèlement sexuel alors que celle-ci est étalée dans la presse. Je suis donc jugé sur la place publique avant toute instruction".

"A l'aube de mes 54 ans, je ferme un chapitre important de ma vie. Fidèle à mes convictions politiques et philosophiques, j'ai dès lors décidé de me retirer de la vie politique et de démissionner de mes mandats d'échevin et de conseiller communal", a-t-il ajouté.