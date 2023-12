L'écluse de Wijnegem a rouvert sur le canal Albert

Quelque 100 et 120 navires étaient respectivement bloqués dans les écluses de Wijnegem et Evergem, a précisé la porte-parole de la Vlaamse Waterweg. Des actions sont encore en cours dans d'autres écluses sur l'Escaut occidental.

"L'écluse d'Evergem est en service depuis 14h00, et celle de Wijnegem l'est depuis 18h00. Le canal de Willebroek est également de nouveau opérationnel depuis 18h00", a-t-on indiqué. L'exploitation de ces écluses est assurée durant toute la nuit.

L'agence flamande poursuivra ses efforts pour "assurer l'exploitation des écluses sur les principales voies navigables malgré les actions en cours".

Les perturbations persistent donc, malgré l'accord conclu entre l'ACV et la ministre flamande des Affaires intérieures Gwendolyn Rutten sur le statut pour le personnel de la fonction publique. Les syndicats ACOD et VSOA ont déjà fait savoir qu'ils n'approuvaient pas une telle réforme et qu'ils poursuivraient leurs actions aux écluses.