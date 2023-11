L'économie mondiale résiste mais l'OCDE s'inquiète d'un élargissement du conflit

L'OCDE a revu en légère baisse mercredi sa prévision de croissance mondiale cette année à 2,9% et maintenue inchangée celle de l'an prochain, alertant toutefois sur le fait qu'une aggravation du conflit entre Israël et le Hamas risquerait de plomber l'économie.

"Si le conflit devait s'intensifier et s'étendre à l'ensemble de la région, les risques de ralentissement de la croissance et d'augmentation de l'inflation seraient beaucoup plus importants" qu'actuellement, a estimé l'institution basée à Paris dans ses dernières prévisions économiques. L'effet de transmission à l'économie internationale pourrait se faire principalement par le biais des prix du pétrole et du gaz, relève l'OCDE.

Pour l'heure, les effets de la guerre sur l'économie internationale sont "relativement limités", précise l'Organisation de coopération et de développement économiques qui a revu en baisse de 0,1 point sa prévision de croissance cette année, et maintenu à 2,7% celle de l'an prochain.