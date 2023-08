L'éducation et l'emploi au centre des préoccupations des jeunes à travers le monde

L'éducation, le développement de nouvelles compétences et l'accès au marché de l'emploi constituent la priorité des jeunes à travers le monde, ressort-il des résultats intermédiaires d'une enquête publiée jeudi par le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant (PMNCH), à la veille de la Journée internationale de la jeunesse des Nations unies du 12 août. L'organisme, chapeauté par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a déjà interrogé plus de 700.000 adolescents et jeunes adultes à travers tous les continents, afin de mieux comprendre leurs aspirations.

L'enquête donne la parole à des jeunes âgés de 10 à 24 ans, issus de toutes les origines, en leur demandant de décrire ce qu'ils souhaitent le plus pour leur propre bien-être. Près de 40% d'entre eux placent l'éducation et l'emploi au sommet de leurs préoccupations, reflétant un intérêt majeur pour la stabilité financière. L'accès à un environnement sécurisé (21%) ainsi que la santé et la nutrition (16%) arrivent ensuite dans la liste de leurs priorités.

"Les jeunes issus de pays à revenus faibles et intermédiaires sont les plus affectés par l'insécurité alimentaire, la montée du coût de la vie, les changements climatiques et les conséquences de la pandémie. Ce sont toutefois ceux dont la voix est la moins entendue" souligne le PMNCH. Avec une majorité de répondants issus d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine, l'organisme a eu pour objectif d'inverser cette dynamique, et de donner la parole à ces jeunes en priorité.