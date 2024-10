LEEUW-SAINT-PIERRE: La N-VA s'associe au nouveau cartel SAM&N

La N-VA et le cartel SAM&N ont conclu un accord de majorité à Leeuw-Saint-Pierre, commune brabançonne de la périphérie bruxelloise. Le nationaliste Jan Desmeth, à la tête de la commune depuis 2021, se succédera à lui-même en tant que bourgmestre.

SAM&N est un cartel composé du CD&V, de l'Open Vld et de Vooruit. Cette liste a obtenu 27,4 % des voix et neuf sièges le 13 octobre dernier. La liste du bourgmestre N-VA a fait encore mieux, réussissant à convaincre 42,7 % des électeurs et obtenant 16 des 33 sièges, à deux doigts de la majorité absolue.

La N-VA a pu ouvrir des discussions et a finalement choisi le cartel pour gérer la commune. Les deux partenaires disposent d'une large majorité de 25 sièges sur 33.