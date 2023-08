"Légalisons le cannabis en Belgique", propose Pierre-Yves Dermagne

Interrogé sur des réformes qui permettraient de mieux affecter les moyens consacrés à la police et à la justice, Pierre-Yves Dermagne estime qu'une réforme s'impose: "on doit envisager la légalisation du cannabis en Belgique. Cela n'a plus aucun sens de continuer de poursuivre, d'arrêter et de mettre en prison des personnes dans des affaires liées à la consommation ou à la vente de cannabis. Il faut purement et simplement légaliser le cannabis et organiser sa vente, comme l'Allemagne est en train de le décider".

Sur les quatre pays voisins de la Belgique, trois ont soit dépénalisé, soit vont légaliser la consommation et la vente, souligne encore le vice-Premier ministre PS. "Cela n'a plus de sens d'utiliser les moyens de nos forces de police et de la justice pour du cannabis. Il y a des formes de criminalité bien plus graves et plus impactantes pour la vie en société. Concentrons les moyens de la police et de la justice sur toute une série de comportements qui sont délétères", poursuit Pierre-Yves Dermagne.