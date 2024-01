Légère baisse des demandes d'asile en 2023

En ce qui concerne les origines des demandeurs d'asile, la Syrie représente le plus grand contingent (12 %), suivie de l'Afghanistan (10 %), de la Palestine (9 %), de la Turquie (7 %) et de l'Érythrée (6 %). En isolant les chiffres de décembre, la Palestine représente à elle seule 12 % des demandes.

Fin 2022, l'OE avait traité un peu plus de 16.000 demandes d'asile, mais ce nombre avait été réduit à un peu plus de 8.200 à la fin de l'année 2023. Ces chiffres ne concernent que les dossiers traités par l'OE et ne prennent pas en compte ceux traités par le CGRA ou le Conseil du contentieux des étrangers (CCE).

En plus des quelque 37.000 demandes d'asile, notre pays a accueilli en 2022 plus de 63.000 Ukrainiens en quête de protection, et 15.000 de plus au cours de l'année écoulée. Le nombre exact d'Ukrainiens qui se trouvent encore en Belgique est incertain.