Légère diminution du chômage en juillet

En juillet, la Belgique comptait 284.474 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi, soit 4.775 de moins qu'en juillet 2022 (-1,7%), ressort-il des chiffres publiés lundi par l'Onem. Le chômage complet diminue sur une base annuelle plus vite chez les femmes (-4.572 unités ou -3,6%) que chez les hommes (-203 unités ou -0,1%).

Le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) a en revanche augmenté de 4,5% (+811 unités) sur base annuelle, tout comme le chômage des 25 à 49 ans (+ 1,1 ou 1.748 unités). Dans la classe d'âge des 50 à 59 ans, il a baissé de 3,8% (-2.402 unités). Le nombre de chômeurs de 60 ans et plus a également diminué (-11,3% ou -4.932 unités).

En un an, le nombre de chômeurs complets sur une base annuelle a diminué de 2,3% en Région flamande (-2.432 unités) et de 0,1% en Région wallonne (-68 unités). En Région de Bruxelles-Capitale, il y a une diminution de 3,6% (-2.275 unités) entre juillet 2022 et juillet 2023.