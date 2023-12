L'Église anglicane bénit pour la première fois un couple homosexuel

Catherine Bond et Jane Pearce ont été les premières à recevoir cette bénédiction, qui s'est tenue à Felixstowe, dans l'est de l'Angleterre. Les deux femmes ont été bénies pour leur "amour et amitié" ainsi que leur "engagement mutuel".

Plus tôt dans la semaine, la Chambre des évêques de l'Église anglicane avait donné son feu vert à ce "type" de bénédictions, confirmant ainsi une décision prise en février dernier par le synode général d'autoriser la bénédiction et la prière pour les couples homosexuels.