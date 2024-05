L'Église catholique s'oppose aux violences et discriminations contre les personnes LGBTI+

A l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai, l'Église catholique réitère jeudi son opposition à toute forme de discrimination et de violence contre la communauté LGBTI+ (les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres/transsexuelles et intersexuées).

"Les points de contact 'Homosexualité & Foi' des diocèses flamands ont été explicitement chargés par les évêques de prêter attention à tous ceux qui souffrent ou ont souffert d'actions et de déclarations homophobes de l'Église, et de coopérer à la guérison ainsi que d'aider les personnes concernées et de les écouter avec respect et acceptation", explique la Conférence épiscopale de Belgique.

L'archevêque Luc Terlinden organisera par ailleurs une rencontre avec des personnes LGBTI+ et leurs familles en automne.