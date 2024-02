L'emblématique tour de logements sociaux Brunfaut a fait peau neuve

L'imposant complexe construit en 1964 a été adapté aux standards et aux normes du 21ème siècle. Initialement composé de 17 étages, et de 97 logements sociaux, il en compte désormais 99 plus spacieux que les précédents, allant du studio à l'appartement 5 chambres (au nombre de 9). On compte aussi 39 appartements de 3 chambres et plus, et 19 appartements 1 chambre. Auparavant, on ne dénombrait que 16 appartements de maximum trois chambres.

Pour y parvenir, l'immeuble désormais passif réaménagé sur et autour de la structure métallique de l'ancien a été élargi de trois mètres. Il compte aussi cinq étages de plus que dans sa version historique.