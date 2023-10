L'enquête publique en Flandre sur le projet Ventilus a suscité 3.550 réactions

En juillet dernier, l'exécutif flamand avait proposé un projet de tracé, avec des lignes aériennes et souterraines. C'est ce projet qui était soumis à enquête publique. Celle-ci s'est clôturée vendredi dernier.

Le projet vise à construire une nouvelle ligne à haute tension de 85 km de long reliant les futurs parcs éoliens en mer jusque Avelgem, non loin de Tournai. De là, la ligne est appelée à se prolonger en Wallonie avec le projet controversé dit de la "Boucle du Hainaut".

Les réactions ont été transmises soit via les communes concernées, soit via les provinces. L'administration flamande de l'Environnement a reçu de son côté 559 réactions par voie numérique, et 202 par courrier postal, selon des chiffres fournis par la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA).

Le gouvernement dispose à présent d'un délai de 180 jours pour prendre une décision définitive sur le dossier.