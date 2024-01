L'ensemble des logements bruxellois devront disposer d'un certificat PEB en 2030

Selon le ministre, le texte vise la mise en place d'un cadre réglementaire progressif, accompagné et soutenu par les pouvoirs publics avec comme objectif de rénover les passoires énergétiques, à savoir les biens crédités d'un PEB F et G d'ici 2033. Autre échéance à plus long terme: l'amélioration, en vue de leur disparition, des PEB D et E d'ici 2045.

Le texte a été adopté après plusieurs heures d'échange par 9 voix pour, 2 contre (PTB et N-VA) et 2 abstentions (MR).