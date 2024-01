Léonard de Vinci s'expose à Liège

Après "A World of Bricks" mettant en scène la célèbre brique aux couleurs variées à travers les œuvres du brick artist Dirk Denoyelle, à découvrir jusqu'au 21 janvier, une nouvelle exposition, consacrée cette fois à Léonard de Vinci, prendra place au sein de l'espace muséal de la gare de Liège-Guillemins. Intitulée "Da Vinci - L'artiste, l'ingénieur, le gastronome", cette exposition pourra y être admirée du 24 février au 30 juin 2024.

A nouveau, c'est la société liégeoise Europa Expo qui est à la manœuvre. Sur plus de 2.000 m2, l'exposition reviendra sur les raisons pour lesquelles Léonard de Vinci est encore considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands génies de l'Histoire. Né en 1452 dans le petit village de Vinci en Toscane (Italie), il a en effet été inventeur, architecte, théoricien, peintre, anatomiste, mathématicien, etc.