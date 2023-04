L'Équateur déclare l'état d'urgence dans les zones minées par le trafic de drogue

L'Équateur a déclaré samedi l'état d'urgence dans le principal port du pays et dans deux autres provinces touchées par le trafic de drogue et la criminalité.

La zone concernée par l'état d'urgence comprend la ville de Guayaquil et les deux localités périphériques de Duran et Samborondon ainsi que les provinces occidentales de Santa Elena et de Los Rios, a annoncé le président Guillermo Lasso dans un discours diffusé à la radio et à la télévision.

Le président n'a pas précisé la durée de l'état d'urgence, qui entrera en vigueur dimanche et comprendra un couvre-feu entre 01h00 et 05h00 heure locale (08h00 et 12h00 GMT).