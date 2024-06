Les 75 élus du parlement wallon font leur rentrée

A la suite des élections du 9 juin dernier, le MR y dispose désormais de 26 sièges, soit 6 de plus qu'entre 2019 et 2024. Le PS perd quant à lui des plumes et passe de 23 à 19 sièges. Les socialistes sont talonnés par les Engagés qui gagnent 7 sièges et comptent 17 députés. Le PTB suit avec ses 8 élus (-2). Enfin, Ecolo n'a plus que 5 députés régionaux, soit 7 de moins que lors de la législature passée mais assez toutefois pour constituer un groupe politique.

Dans la salle des séances plénières, les gagnants wallons du scrutin, MR et Engagés - dont l'accord sur une déclaration de politique régionale est attendu dans les prochaines semaines - feront donc face au PS, à Ecolo et au PTB qui siègeront dans l'opposition.