Les actes de piraterie au plus bas depuis 30 ans

Le BMI a enregistré ainsi 27 attaques de pirates contre des navires lors des trois premiers mois de l'année, soit le nombre le bas depuis 1993. Au cours du premier trimestre 2022, 37 actes de piraterie avaient été recensés.

Au premier trimestre 2023, 25 navires ont effectivement été arraisonnés tandis que six membres d'équipage ont été enlevés, deux pris en otage, deux menacés et un agressé. Le BMI souligne que le risque d'attaques en mer reste donc élevé et que les opérations (internationales) des garde-côtes et des forces navales dans les régions touchées restent nécessaires.