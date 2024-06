Les activistes de l'UAntwerpen refusent de partir, l'université va saisir la justice

"Nous avons toléré l'action, mais selon nous, elle n'a plus de sens car en tant qu'université, nous ne pouvons pas aller plus loin. De plus, nous constatons que la question de la sécurité sur le campus risque de devenir problématique", a notamment déclaré M. Van Goethem.

Samedi, les manifestants ont transmis un e-mail au recteur, affirmant qu'ils souhaitaient poursuivre leur occupation. Ils estiment que, en comparaison à l'UGent, l'université d'Anvers n'est pas allée assez loin dans la rupture de ses liens avec les institutions académiques israéliennes. "Là où l'UGent a rompu ses liens, l'UAntwerpen les a seulement mis en suspens", peut-on lire dans l'e-mail.

Les activistes nient par ailleurs l'existence de problèmes de sécurité et ne comprennent pas pourquoi le recteur demande une fin à l'occupation, alors que les autorités de la KULeuven et de la VUB n'en ont pas l'intention.