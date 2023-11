Les agents du service propreté publique de l'intercommunale Tibi en grève mardi

Les agents du service propreté publique de l'intercommunale carolo Tibi seront en grève mardi, ont indiqué lundi les responsables syndicaux de la CGSP, de la CSC et du SLFP dans un communiqué commun. Ils dénoncent entre autres les incohérences du système de planification, l'absence d'une prime de pénibilité et des tensions récurrentes entre le personnel et la ligne hiérarchique.