Les agriculteurs lèvent le blocage de Feluy

Les agriculteurs qui bloquaient une portion d'autoroute et un rond-point à proximité du site Total de Feluy ont décidé de lever leur barrage vendredi soir, a indiqué le cabinet du ministre wallon des Aéroports, Adrien Dolimont. Contactés par Belga, les manifestants ont confirmé leur départ.

Adrien Dolimont est resté plusieurs heures sur place et a constaté que les barrages étaient en train d'être levés vers 20h00. Le contact avec les agriculteurs s'est bien passé et un accord a donc pu être trouvé, s'est réjoui son cabinet.

"Nous avons décidé de lever les blocages au niveau de Familleureux, de Feluy et de l'autoroute A7/E19 à Houdeng-Goegnies", a acquiescé un porte-parole des manifestants. Celui-ci a confirmé que les agriculteurs avaient rencontré M. Dolimont sur place et discuté avec leur ministre de tutelle, Willy Borsus, par vidéoconférence. "Nos revendications ont été entendues et seront relayées par les ministres lors d'une réunion au niveau européen, programmée le 26 février."