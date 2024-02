Les agriculteurs lèvent leurs blocages sur le ring de Gand

Le ministre flamand de l'Agriculture, Jo Brouns (CD&V), participe à ce colloque. Avant d'y prendre la parole, il a souligné auprès des manifestants l'importance "stratégique" du travail agricole.

Les présidents des syndicats sectoriels Boerenbond et Algemeen Boerensyndicaat (ABS) ont, de leur côté, dénoncé une attitude "paternaliste" à l'égard des éleveurs et agriculteurs, et exigé que les griefs de ces derniers soient entendus. "Arrêtez de parler des agriculteurs, commencez à parler avec eux", a lancé Lode Ceyssens du Boerenbond.