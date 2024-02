Les agriculteurs quittent l'échangeur de Lummen après la visite du ministre Brouns

"Je suis venu à Lummen pour les écouter", a expliqué le ministre à l'issue de sa rencontre avec les agriculteurs. "C'est ce que je fais depuis que je suis devenu ministre. C'est ce que j'ai encore fait ce matin à Gand et lundi dernier à Kinrooi. J'écoute leurs préoccupations qui restent inchangées: une sécurité juridique, une revalorisation du métier, des prix justes et une présence accrue des produits flamands dans les rayons."

Les agriculteurs ont également échangé avec le ministre à propos des charges administratives et des contrôles. "On a souvent l'impression que nous les traitons avec méfiance et pas assez avec confiance et c'est ce qui leur pèse aujourd'hui", a reconnu M. Brouns.