Les averses toujours omniprésentes

Le ciel sera variable à souvent très nuageux ce mercredi après-midi, avec de la pluie ou des averses, éventuellement avec un orage, sur le centre et l'est du pays. Dans l'ouest de la Belgique, le risque d'averse sera moindre avec davantage d'éclaircies. Les maxima oscilleront entre 12°C en Ardenne et 16 à 17°C dans l'ouest du pays, selon les dernières prévisions de l'IRM Le vent sera généralement modéré d'ouest.