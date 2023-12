Les avocats inquiets quant aux réformes de la formation professionnelle des stagiaires

En septembre dernier, le Conseil des ministres approuvait un projet de loi modernisant la profession d'avocat. Le ministre de la Justice de l'époque, Vincent Van Quickenborne, l'avait rédigé pour rendre la profession plus attrayante.

Ce texte prévoyait, entre autres, que la formation professionnelle, à ne pas confondre avec les études de droit, soit organisée avant le stage et non plus en même temps. L'objectif était que les stagiaires n'interrompent plus leur stage pour suivre les cours obligatoires et "passer le barreau".