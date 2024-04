Les Belges éliminés en qualifications par équipes, Marios Georgiou gagne l'allround

L'équipe masculine belge de gymnastique artistique a été éliminée en qualifications de l'épreuve par équipes de la 35e édition des championnats d'Europe mercredi à Rimini en Italie. Les Belges ont obtenu 241.529 points et ont terminé 14es des qualifications (sur 30). Il n'y a pas eu non plus de qualification en finale individuelle par agrès.