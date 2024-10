Les Belges qui souhaitent quitter le Liban aiguillés vers un vol commercial ou étranger

Les détails pratiques des vols étrangers ne sont pas encore connus, mais l'objectif est d'offrir une solution "le plus rapidement possible" à chaque Belge qui souhaite quitter le Liban, assurent les Affaires étrangères.

Parallèlement, la Défense se tient prête, si une intervention de sa part s'avérait nécessaire. "Une équipe opérationnelle de liaison et de reconnaissance" va s'envoler "dès demain pour Chypre", communique dans la soirée la ministre compétente Ludivine Dedonder. Cette équipe pourra être utile si une évacuation devient nécessaire.

La ministre assure que la Défense a en permanence ajusté son dispositif, ces derniers mois, en fonction de la situation sécuritaire dans la région, et avec pour but de pouvoir assurer la sécurité des ressortissants belges présents sur place. "La Défense est donc prête à intervenir et à évacuer les Belges et ayants droit (...) dès lors qu'un signal nous est donné".