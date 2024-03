Les Belgian Cheetahs en finale du relais 4x400m féminin avec un nouveau record de Belgique

Le relais 4x400m féminin a assuré sa qualification pour la finale des Mondiaux d'athlétisme en salle de Glasgow, dimanche en fin de matinée. Elles ont battu le record de Belgique en 3:28.07, un gain de 2.51 secondes et pris la 3e place de la première série. Ce chrono le meilleur des équipes non qualifiées à la place leur permettra de disputer à 21h30 sa 11e finale internationale. Il s'agira de la 3e en salle, après celle à l'Euro de Glasgow en 2019 (5e) et celle aux Mondiaux de de Belgrade en 2022 (6e).