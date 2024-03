Les bourgmestres d'Europe veulent avoir voix au chapitre dans la politique climatique

Plus de 220 bourgmestres d'Europe se sont réunis vendredi au Parlement européen, à l'initiative de la Flandre, sur le rôle des collectivités locales dans la réalisation des objectifs climatiques de l'Europe. Ils ont présenté un plan en dix points, dans lequel ils demandent une ligne de subvention directe entre l'UE et les collectivités locales pour atteindre les objectifs climatiques.

Avec ses propositions "Fit For 55", l'Union européenne vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport à 1990. "Le paquet européen contient beaucoup de mesures et de politiques, mais il sera rarement lu par un bourgmestre de, disons, Lódz, Opglabbeek ou Porto", a estimé la ministre flamande des Affaires intérieures, Gwendolyn Rutten (Open VLD). "Pourtant, ce sont les villes et les municipalités qui sont les plus confrontées au changement climatique sur le terrain. Elles jouent également un rôle clé dans la recherche de solutions."

Selon la ministre Rutten, la Flandre est bien partie avec son Pacte local pour l'énergie et le climat. Le gouvernement flamand souhaite oeuvrer à la transition climatique grâce à la collaboration avec les villes et communes. Les interlocuteurs se sont engagés à planter un arbre par habitant d'ici 2030, à réaliser des rénovations collectives pour 1.000 logements, à installer une borne de recharge par centaine d'habitants, etc.