Le système actuel des organisations internationales est inefficace et requiert une réforme en profondeur, selon un rapport publié jeudi par la commission des Brics sur la paix, la sécurité et la multipolarité.

Le rapport appelle à une restructuration complète de l'architecture des organisations internationales pour assurer un système multilatéral et responsable. La commission insiste notamment sur la nécessité d'augmenter la présence des pays en développement, particulièrement des pays africains, dans ces organisations.

Le document affirme que "le système mondial des relations internationales est en défaillance." Les organisations internationales existantes sont sous le contrôle de l'Occident, qui les manipule et impose des sanctions, selon la commission.

Reconnaissant que l'Onu demeure le pilier central du système des relations internationales, la commission souligne toutefois la nécessité de sa réforme "pour la rendre plus démocratique et plus efficace".