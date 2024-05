Les Bruxellois pas si négatifs que cela sur X à propos du plan Good Move

Les chercheurs Floriano et Sara Tori du Data Analytics Lab de la VUB ont voulu savoir si les Bruxellois qui s'expriment sur les réseaux sociaux sont vraiment aussi négatifs à l'égard des plans de mobilité mis en place.

Good Move, approuvé par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en 2020, fait l'objet d'un débat animé depuis des années. La mise en œuvre du plan de mobilité a suscité de nombreuses protestations de la part des automobilistes, Good Move ayant pour but de réduire la suprématie de la voiture à Bruxelles.

Les analystes ont donc examiné 2.000 tweets entre 2019 et 2022 pour connaître le sentiment à l'égard des changements apportés à la politique de mobilité de la ville. Ils estiment que les médias traditionnels sont parfois allés trop loin dans la façon de rapporter les protestations alors que sur X, le sentiment était plus nuancé.

"Cela confirme une fois de plus qu'à côté de la polarisation, il y a aussi un soutien aux mesures pour rendre la ville plus vivable", a déclaré la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen).

"Lorsque nous avons introduit la zone 30 ou aménagé des pistes cyclables supplémentaires, de vives protestations se sont élevées, déjà. Au bout d'un certain temps, les gens voient l'amélioration et ne veulent plus revenir en arrière. Il en va de même pour la zone piétonne, qui fait aujourd'hui la fierté de Bruxelles."