Les bureaux de vote se sont ouverts dans tout le pays à 8 heures

Les bureaux de vote se sont ouverts dans tous le pays à 8 heures, dimanche matin. Près de 8,5 millions d'électeurs sont appelés à émettre leur choix dans le cadre des scrutins régionaux et communautaire, fédéral et européen.

Les bureaux resteront ouverts jusqu'à 14 heures dans la plus grande partie du pays où le vote se fait toujours sur des bulletins papier. Cela concerne 394 villes et communes: toute la Wallonie à l'exception des 9 communes de la Communauté germanophone, et 141 villes et communes de Flandre.

Dans les 187 autres villes et communes, dont la totalité de la Région bruxelloise, les bureaux de vote ne fermeront leurs portes qu'à 16 heures.