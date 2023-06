Les capteurs intégralement remboursés pour des patients atteints de diabète de type 2

Selon le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke, "la mesure s'applique aux patients du groupe B atteints de diabète de type 2 qui ont besoin d'un traitement intensif et qui doivent faire des prélèvements de sang au moins quatre fois par jour pour mesurer leur taux de sucre et à qui il faut administrer une injection d'insuline au moins trois fois par jour". Quelque 18.900 enfants et adultes sont concernés.

Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, l'organisme produit trop peu d'insuline ou ne répond pas bien à l'insuline. Pour ces patients, l'utilisation d'un capteur de mesure présente une réelle valeur ajoutée. Cette sorte de pansement muni d'une très petite aiguille mesure le taux de sucre par voie sous-cutanée. Le capteur est collé sur la partie supérieure du bras pendant une période de deux semaines et contrôle en permanence le taux de glycémie.