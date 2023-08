Les Centrafricains approuvent un projet de nouvelle constitution à 95%

Lors du scrutin du 30 juillet, les électeurs ont voté à 95,27% en faveur du "oui", contre 4,73% pour le "non", et le taux de participation s'est établi à 61,10 %, a déclaré le président de l'ANE, Mathias Morouba. Le vote, dont l'issue faisait peu de doute, avait été boycotté par les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile, ainsi que par les groupes armés rebelles.

Ces résultats "provisoires" doivent être entérinés par la Cour constitutionnelle chargée de solder le contentieux électoral, avant de proclamer les résultats définitifs le 27 août.