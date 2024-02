Les chauffeurs du dépôt du TEC de Baulers débraient après à une agression

Les chauffeurs du dépôt du TEC de Baulers (Nivelles) ont décidé de débrayer jeudi matin, suite à une agression envers un des leurs, intervenue mercredi soir à Braine-l'Alleud. Une agression verbale avec un automobiliste qui était stationné sur un emplacement réservé aux bus, et qui a fini par bloquer le bus dans un rond-point proche de la gare, en prenant celui-ci à contresens. Pour les chauffeurs, c'est l'agression de trop, ce genre d'incidents commençant à faire partie de leur quotidien. Ils réclament notamment davantage de contrôleurs sur les lignes et rencontreront la direction ce jeudi à 14h.

"Depuis plusieurs mois, nous demandons en front commun qu'il y ait plus de contrôleurs sur les lignes, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour l'instant. Mercredi par exemple, il n'y en avait plus à partir de 18h. On sait bien qu'il n'y a pas de solution miracle face aux incivilités mais les chauffeurs ont peur pour leur sécurité, et celles de ceux qu'ils transportent. On demande aussi une cellule pour que les agents victimes d'agression soient pris en charge, avec une procédure bien définie et un suivi par la suite", indiquent les représentants du personnel.

L'arrêt de travail de ce jeudi matin est un mouvement spontané de la base, pour l'instant limité au dépôt TEC de Baulers qui compte environ 150 chauffeurs.