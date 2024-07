Les chefs de l'opposition "doivent être arrêtés", estime le président de l'Assemblée

Le président de l'Assemblée nationale du Venezuela Jorge Rodriguez a estimé mardi que le candidat de l'opposition à la présidentielle Edmundo Gonzalez Urrutia et la cheffe de l'opposition Maria Corina Machado "devraient être arrêtés", les accusant d'être responsables des troubles post-électoraux.

"Maria Corina et Edmundo doivent être arrêtés. On ne négocie pas avec le fascisme, on applique toute la rigueur des lois de la République", a-t-il dit lors d'une séance de l'Assemblée nationale.

"À ceux qui ont cru qu'en semant la terreur ils allaient obtenir la victoire... c'est le contraire qui s'est produit. Nous allons descendre dans la rue pour combattre les terroristes et célébrer la paix et les résultats de l'élection", a ajouté M. Rodriguez, qui était aussi le chef de campagne du président Nicolas Maduro.