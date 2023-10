Les citoyens attachés à leur identité wallonne sont plus tolérants à l'égard des migrants

Plus une personne est attachée à son identité wallonne, plus son attitude à l'égard des migrants est positive, rapporte vendredi l'Institut de recherche sur l'opinion sociale et politique (ISPO) de l'université KU Leuven dans une étude. Du côté des Flamands, c'est l'inverse. Plus une personne s'identifie à la Flandre, moins elle est tolérante envers la migration.

Après chaque élection parlementaire fédérale, entre 600 et 1.000 personnes ont été interrogées en Wallonie. En Flandres, entre 1.000 et 1.700.

En 2003, des chercheurs démontraient que plus une personne s'identifiait à la Flandre ou la Wallonie, plus son attitude était négative à l'égard des migrants. La nouvelle étude de la KU Leuven avait donc pour objectif de déterminer si ces tendances étaient toujours d'actualité en observant une période de près de 30 ans, s'étendant de 1991 à 2020.

Il ressort de cette nouvelle étude que les attitudes des Belges à l'égard de la migration sont restées relativement stables au cours de cette période, sauf entre 2010 et 2014. Au cours de ces quatre années, les chercheurs ont relevé une augmentation importante des points de vue positifs envers les personnes migrantes.

"Cette tendance positive va à l'encontre de ce à quoi nous nous attendions", indiquent les chercheurs. "Il y a un climat permanent de crise économique, des appels forts de la part des partis politiques de droite pour des réformes sociales plus restrictives et un discours majoritairement négatif à l'égard des migrants et des réfugiés. Mais selon les données de 2020, cette tendance positive ne se poursuit pas. Nous soupçonnons que des événements politisés l'aient brisée, comme les attaques terroristes, entre autres."

En outre, l'étude démontre que plus une personne s'identifie à la Wallonie, plus elle est tolérante envers la migration, et inversement pour la Flandre. Les résultats de 2003 sont donc partiellement confirmés.