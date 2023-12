Les communes de Gooik, Gammerages et Hérinnes approuvent leur fusion en "Pajottegem"

Le dossier va maintenant être soumis au gouvernement flamand, qui prendra la décision finale sur cette fusion, qui sera effective à partir du 1er janvier 2025. La nouvelle commune pourrait bénéficier d'un "bonus de fusion" de près de 5 millions d'euros, selon les trois bourgmestres.

2024 sera donc une année de transition, durant laquelle toutes les questions techniques et pratiques seront réglées. Il s'agit par exemple du choix d'une intercommunale des déchets et de la dénomination de certaines rues. D'ici là, les trois administrations resteront ouvertes et les codes postaux des 12 entités seront conservés. La semaine prochaine, tous les habitants recevront un document sur la fusion contenant plus de détails.