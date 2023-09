Les communes ont à peine créé 10 places individuelles d'accueil de plus

Ces ILA consistent en des logements individuels mis à disposition par les CPAS pour des demandeurs d'asile ou des réfugiés reconnus, et qui viennent compléter l'accueil assuré par les grands centres collectifs.

Malgré la crise de l'accueil que connaît la Belgique depuis maintenant deux ans, le nombre de places en ILA peine à croître. On comptait 4.723 ILA au 1er septembre 2023, contre 4.713 le 31 décembre 2022. Soit une augmentation d'à peine dix unités. La moitié de ses places (2.353) se trouvent en Wallonie et une proportion similaire en Flandre (2.209). On compte 161 ILA sur le territoire bruxellois. Au total, 452 communes belges (sur 581) ont une ILA sur leur territoire. Avant ce dernier décompte, le nombre total n'avait cessé de baisser depuis 2019, année où on en comptait 6014, soit près de 22 % de la capacité totale du réseau d'accueil de Fedasil. Aujourd'hui, cette proportion atteint 14 %.