Les conducteurs étrangers sous influence seront immédiatement sanctionnés

Certaines infractions comme la conduite sous l'influence de drogues ne sont pas punies d'une amende immédiate. Le conducteur est renvoyé devant le tribunal et risque notamment une déchéance du droit de conduire, mais les automobilistes étrangers ne comparaissent pas toujours et exécutent rarement leur peine dans leur pays de résidence. "Cette situation mène à une impunité de fait qui n'est pas acceptable par rapport à l'équité ni au regard de nos objectifs d'amélioration de la sécurité de tous les usagers", souligne Georges Gilkinet. "Le code de la route doit être respecté par tous et toutes en tout temps."

Pour renforcer l'efficacité des sanctions, le projet d'arrêté royal introduit une consignation obligatoire de 1.260 euros pour un conducteur étranger sous influence de la drogue, après un test salivaire positif, sous peine de saisie de son véhicule. Le seuil pour imposer une consignation aux conducteurs étrangers testés positifs à l'alcool passe également à 1,2 gramme par litre de sang, contre 1,5 actuellement.