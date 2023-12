Les contaminations par le coronavirus plus nombreuses parmi les travailleurs

Le nombre de contaminations par le coronavirus parmi les travailleurs et travailleuses est moitié plus élevé qu'au sein de la population générale, ressort-il mercredi d'un nouveau rapport du professeur de médecine du travail Lode Godderis (IDEWE-KU Leuven). Si, en chiffres absolus, le nombre de cas reste bas, des analyses des eaux usées et des données sur les absences pour cause de maladie montrent que le virus circule largement au sein de la population.