Les coûts de la main-d'oeuvre en hausse de 5,3% dans la zone euro et de 7,9% en Belgique

Les coûts horaires de la main-d'oeuvre ont augmenté de 5,3% dans la zone euro et de 5,8% dans l'UE au troisième trimestre 2023, en comparaison avec la même période l'année dernière, rapporte vendredi l'office statistique Eurostat. En Belgique, la hausse atteint 7,9%, contre 6,9% aux Pays-Bas, 5,8% en Allemagne ou encore 3,3% en France.

Dans la zone euro, les salaires et traitements horaires ont augmenté de 5,3%, tandis que les coûts non salariaux ont augmenté de 5,1% au troisième trimestre 2023. Dans l'UE, les deux principales composantes des coûts de la main-d'oeuvre ont respectivement progressé de 5,7% et 5,4%.

Par activité économique, les coûts horaires de la main-d'œuvre dans la zone euro ont augmenté de 4,2% dans l'économie (principalement) non marchande et de 5,8% dans l'économie marchande: +5,8% dans l'industrie, +6,2% dans le secteur de la construction et +5,7% dans les services.