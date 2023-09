Les CPMS peuvent organiser gratuitement des séances individuelles avec des psychologues

À partir de cette année scolaire, il sera gratuit pour les CPMS (Centres Psycho-Médico-Sociaux) d'organiser des séances individuelles ou en petit groupe avec des psychologues et des orthopédagogues cliniciens conventionnés, à condition d'avoir signé une convention avec un Réseau de soins en santé mentale. Le Comité de l'assurance de l'Inami a approuvé le dispositif début septembre, communique le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke jeudi.

Concrètement, à partir de cette année scolaire, le ticket modérateur pour les CPMS est totalement supprimé lorsque la séance a lieu à l'école ou à l'internat, ou exceptionnellement au CPMS si l'établissement scolaire n'est pas en capacité de fournir un lieu de soins. Le ticket modérateur était respectivement de 11 ou 4 euros pour une séance individuelle avec un psychologue/un orthopédagogue conventionné et de 2,5 euros par séance à partir d'au moins 4 participants avec un psychologue/un orthopédagogue conventionné.

L'année dernière, Frank Vandenbroucke avait conclu des accords à ce sujet avec les ministres de l'Éducation Ben Weyts et Caroline Désir, les CPMS et les Réseaux de soins en santé mentale.

"Nous renforçons le rôle important des CPMS dans cette réforme (de la santé mentale) et nous répondons aussi à leur demande. En rendant complètement gratuites pour les CPMS ces séances qu'ils organisent eux-mêmes, nous supprimons également un dernier obstacle financier. Mais, ce qui est encore beaucoup plus important : nous créons un environnement familier pour un enfant ou un adolescent afin de mener ces entretiens souvent difficiles. Ce qui peut faire un monde de différence pour celles et ceux qui se trouvent dans une situation vulnérable à domicile", commente le ministre.