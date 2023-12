Les débats relatifs au budget ont débuté lundi au Parlement germanophone

Les débats budgétaires ont débuté ce lundi soir devant le Parlement germanophone. Au programme des discussions: la politique générale et les finances mais aussi l'aménagement du territoire, le logement, l'énergie et le développement durable.

"A l'heure où il y a de la place en maison de repos mais pas assez de personnel pour accueillir les résidents, où les entreprises ne parviennent plus à recruter par manque de main d'œuvre, où l'on manque d'enseignants et qu'un tiers de ceux qui sont en poste sont absents ; il faut que les choses changent. Avec cette majorité, ce n'est visiblement pas possible", a indiqué la représentante du CSP. Celle-ci a ensuite estimé que le gouvernement n'agissait pas assez rapidement.

Michael Balter, du groupe Vivant, partage l'avis du CSP quant à l'augmentation de la dette. L'élu regrette que depuis que le parti d'Oliver Paasch, ProDG, est en charge de l'Enseignement, le niveau de celui-ci n'a de cesse de baisser. Le chef du groupe Vivant a également souligné le manque de main d'œuvre eu Communauté germanophone, en partie dû à un exode des travailleurs vers le Luxembourg notamment.

Pour l'écologiste Freddy Mockel, l'actuelle majorité (ProDG, PFF, SP) a mis la Communauté germanophone dans une situation financière difficile.