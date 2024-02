Les demandes d'asile des Congolais, Moldaves et Géorgiens évaluées plus rapidement

Le constat de la secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Nicole de Moor (CD&V), est que leurs chances d'obtenir l'asile sont très faibles ; elle veut donc pouvoir leur offrir une réponse beaucoup plus rapidement. L'année dernière, 1.238 Congolais, 986 Moldaves et 911 Géorgiens ont demandé l'asile, et aucun de ces Moldaves n'a été reconnu comme réfugié, tandis que pour la RDC et la Géorgie, les décisions positives furent seulement de 14% et de 10%, respectivement.

Une procédure accélérée, dite fast track, permettrait donc au CGRA (le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qui octroie l'asile) de traiter ces dossiers trois fois plus rapidement que les autres. Cela devrait permettre d'offrir une réponse à la demande dans les 50 jours ouvrables, et limiter la durée de séjour de ces ressortissants dans les centres d'accueil Fedasil - ce qui soulagera l'occupation de ces centres. "Nous veillons à ce que les gens sachent rapidement à quoi s'en tenir. C'est bon pour tout le monde", argumente la secrétaire d'État.