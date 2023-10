Les dénégations de l'accusé n'ont pas résisté aux éléments matériels

Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, a été reconnu coupable d'un meurtre et d'un assassinat et d'infractions à la loi sur les armes le 29 septembre 2022 et condamné à 25 ans de prison par la cour d'assises du Hainaut. Décision qui a été cassée par la cour de cassation le 8 février 2023.

Les faits ont été commis le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l'Evêque) sur deux frères d'origine roumaine. C'est la famille des deux frères, âgés de 47 et 45 ans, qui a signalé le 29 août leur disparition inquiétante alors qu'ils étaient partis pêcher dans la région de Courcelles, à bord de leur Opel Zafira, une voiture suspecte qui a été signalée à Forchies-la-Marche au même moment. Les corps ont été découverts à proximité des étangs le 29 août vers 22h. Des orifices balistiques ont immédiatement été constatés sur les visages des deux victimes.