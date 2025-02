Les députés voteront-ils la confiance au gouvernement Arizona? Certaines mesures coincent: "Ils ne voient les réformes que de manière punitive"

Les prises de parole des députés ont duré toute la nuit et ce n'est pas prêt de se terminer. Les échanges sont longs et ils doivent au moins durer 36 heures avant le vote de confiance au gouvernement. D'ailleurs, certains députés dénoncent la longueur de ces échanges.

La taxe sur les plus-values est également vivement critiquée : la gauche considère que cette mesure ne va pas assez loin. L'Open VLD, parti plutôt de droite, considère que c'est une mesure qui va impacter la classe moyenne.

La difficulté avec l'Arizona c'est qu'ils ne voient les réformes que de manière punitive

C'est aussi l'occasion pour le gouvernement de s'expliquer, de donner des détails sur ces fameux accords Arizona. Mais cela ne convainc pas tout le monde. Ce matin sur Bel RTL le député fédéral Pierre-Yves Dermagne (PS) dénonçait l'aspect "punitif" des réformes. "La difficulté avec l'Arizona, avec les partis de droite, avec le MR et Les Engagés, c'est qu'ils ne voient les réformes que de manière punitive, de manière dure, difficile vis-à-vis de la population", déplore-t-il. "On peut effectivement travailler une réforme des pensions, et on doit le faire, mais de manière respectueuse du travail qui a été effectué par les travailleurs et les travailleuses", estime le socialiste.

"Les femmes sont celles qui doivent interrompre leur carrière pour s'occuper des enfants, de leurs parents, des aînés, des charges du ménage. Ce sont les femmes qui, encore aujourd'hui, prestent majoritairement des temps partiels. Il y a toute une série de mesures qui vont directement impacter les femmes, et négativement", fait-il remarquer.

Le vote de la confiance au gouvernement est attendu à partir de 16h30.