Les diagnostics de VIH ont augmenté de 14% en Belgique en 2022

L'augmentation des diagnostics en 2022 est principalement liée à une importante hausse dans la tranche des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) de 20 à 29 ans, pour la deuxième année consécutive. Dans les autres tranches d'âge, en revanche, le nombre de nouveaux diagnostics diminue par rapport à 2021.

Une augmentation a également été constatée chez les femmes hétérosexuelles de nationalité africaine subsaharienne, après une forte diminution en 2020 et 2021. "Il est possible qu'à la suite de l'épidémie de Covid-19, la dynamique migratoire et l'accès au dépistage aient été perturbés et qu'un certain rattrapage ait eu lieu en 2022", explique Sciensano.