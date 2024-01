Les différences de revenus entre la Flandre et le reste du pays se sont creusées en 2022

Le revenu disponible par habitant s'établissait en 2022 à 26.567 euros en Flandre, indiquent vendredi l'Institut des comptes nationaux et la Banque nationale de Belgique. A Bruxelles et en Wallonie, il tournait autour des 22.500 euros, soit 15% de moins qu'au nord du pays.

Le revenu disponible net par habitant a augmenté partout en 2022 : de 7,4% en Flandre, de 6,3% à Bruxelles et de 5,9% en Wallonie. Cependant, "le dynamisme observé en Flandre creuse une nouvelle fois les différences de revenus entre les régions", pointent les deux institutions. Si le revenu disponible net par habitant se situait en 2022 à des niveaux similaires à Bruxelles (22.588 euros) et en Wallonie (22.513 euros), il restait de 15% inférieur à celui observé en Flandre (26.567 euros).

Concernant les revenus primaires, soit la plus grande partie du revenu disponible des ménages, l'année 2022 a globalement marqué une confirmation de la reprise après la chute en 2020 due à la crise sanitaire du Covid-19. C'est Bruxelles qui a présenté l'augmentation la plus élevée, suivie de la Flandre et de la Wallonie.